  • الجمعة 11 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:47 م
بحث متقدم
صلاح

مفاجأة.. «صلاح» خارج أفضل 11 لاعبًا في أوروبا

احتجاجات السودان

قرار سوداني بشأن إطلاق الشرطة الغاز داخل مستشفى

نادي القضاة

"نادي القضاة" يفجر مفاجأة عن طلب "بدل غلاء" لأعضائه

الأرصاد

الأرصاد تحذر: موجة طقس سيئ تضرب البلاد بدءًا من الأحد

علي رضا تنغسيري

الحرس الثوري: سنحول الخليج إلى مستنقع دماء

مواجهات مع الاحتلال في غزة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال على حدود غزة

صلاح

«الويفا» يعاقب مدافع ليفربول لتضامنه مع «صلاح»

ترامب

سيناريو مرعب وراء انسحاب أمريكا من سوريا

رحاب جمعة

لاعبة مصرية تعلن موافقتها على التجنيس بسبب تجاهل «الرياضة»

دواجن- أرشفية

إعدام 550 دجاجة بعد ظهور بؤرة لأنفلونزا الطيور ببنها

بالمغرب..

حقيقة حذف فلسطين من خريطة كتاب مدرسي

عرب وعالم

حذف فلسطين من خريطة
حذف فلسطين من خريطة

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

صدور كتاب جديد "حسن الخلق وأثره في المجتمع"

#

صدور كتاب "تبصير الأنام لتأويل الرؤى والأحلام"

#

كتاب جديد لإسرائيل يحمل حزمة أكاذيب عن "عبد الناصر"

#

حقيقة شطب اسم محمد صلاح من مركز شباب قريته

فلسطين

وزارة التربية

المغرب،

خريطة

كتاب مدرسي

نفت وزارة التربية والتعليم العالي في المغرب "نفيا قاطعا"، وجود كتاب مدرسي مصادق عليه من طرفها يوجد في طياته خارطة جغرافية خلت تماما من ذكر اسم فلسطين، وفقا لوسائل إعلام مغربية.

كما نفت الوزارة، أن يكون الكتاب الذي تداولت خبره بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، كتابًا مدرسيًا، موضحة أنه "لا يوجد أي كتاب مصادق عليه من طرفها تنطبق عليه هذه المواصفات".

وذكر موقع صحيفة "هسبريس" أن صورًا انتشرت نهاية الأسبوع الماضي، تظهِر منشورًا باللغة الفرنسية موجها إلى الأطفال، ولا يرد فيه بشكل تام ذكر فلسطين ولا مكانها بالخريطة، حتى في الحدود المعترف بها دوليًا.

ويشير الموقع إلى أن الأمر يتعلق بـ"أطلس العالم" أو "L'atlas du monde "، الذي صدر عن دار نشر مغربية بمدينة الدار البيضاء، وتعود طبعته المتوفّرة حاليا بأحد الأسواق الممتازة المغربية إلى سنة 2016.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة حذف فلسطين من خريطة كتاب مدرسي
» مونديال اليد.. فوز قاتل لأنجولا على حساب قطر
» عامل يشعل النيران في جسد طالب لسبب غريب
» كأس آسيا.. الصين تتأهل إلى دور الـ8
» صاحب محل يقتل زوجته بعد حملها سفاحًا
» «مدرب كرواتيا»: «صلاح» أفضل من «ميسي»
» صراع بين ريال مدريد وإيفرتون على ناشئ مصري
» بتروجت لـ«باسم مرسي»: «لا نجبرك على اللعب معنا»
» اندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الزاوية الحمراء
» كأس آسيا.. أستراليا تهزم فلسطين بثلاثية
» السلطات التايلندية: الفتاة السعودية ستغادر اليوم إلى كندا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان