مفاجأة.. «صلاح» خارج أفضل 11 لاعبًا في أوروبا

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، «يويفا»، التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبًا لعام 2018، في كل البطولات الأوروبيةـ خلال العام الماضي.

وشهد التشكيل الذي شارك بالتصويت فيه مليون و853973 شخصًا، استبعاد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعدما فشل في الحصول على نسبة تصويت تسمح له بالتواجد ضمن التشكيل النهائي.

وكان "يويفا" أعلن قبل شهر عن ترشيح 100 لاعب للتواجد في التشكيل النهائي لعام 2018.

وحصل الكرواتي لوكا مودريتش على النسبة الأعلى في التصويت 68.5% وجاء في المركز الثاني كريستيانو رونالدو والمركز الثالث ليونيل ميسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجين

خط الدفاع: سيرجيو راموس - رفائل فاران - فان دايك - مارسيلو

خط الوسط: لوكا مودريتش - أيدن هازارد - نجولو كانتي

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي - كيليان مبابي.

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