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جروس: الفوز «هدفنا» أمام طنجة.. و«بوطيب» صفقة رابحة

الرياضة

جروس
جروس

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

جروس

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه رغم طول رحلة الفريق من القاهرة إلي المغرب استعدادًا لمواجهة اتحاد طنجة المغربي في ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية الأحد المقبل.

كما وجه «جروس» الشكر إلي أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة الذي نجح في الاتفاق مع مسئولي نادي الرجاء على توفير ملعب للمران عليه لمده يومين بالدار البيضاء توفيرا للجهد والوقت.

وأضاف جروس، أنه سعيد بعد ملاحظته أن اللاعبين يؤدون التدريبات وهم في حالة من الحماس والمتعة الشديدة وهو ما جعله أكثر اطمئنانا قبل المواجهه التي يعتبرها صعبة أمام طنجة، مشيرًا إلي أنه  في نفس الوقت يري أن  لاعبيه جاهزون تماما للمباراة وأنه جاء إلي المغرب من أجل تحقيق الفوز.

وبرر المدير الفني صعوبة المواجهة لعدة أسباب، أولها أن المنافس قوي ويضم لاعبين لديهم مهارات فردية عالية وثانيها أنه يلعب علي أرضه وبين جماهيره وثالثها أنه يمتلك نفس طموح الزمالك بالرغبة في المنافسة على البطوله الافريقية ورابعها أن فريق إتحاد طنجة يلعب بفكر كروي وليس فريقا عشوائيا.

وأشار جروس، إلي أنه طالب لاعبيه بالتركيز والقتال من أجل عدم إصابة مرمي فريقه بأي أهداف وأي هدف يحرزه الزمالك سيكون ثمنه غاليا.

وعن تعاقد نادي الزمالك مع المهاجم المغربي خالد بوطيب، أوضح جروس أنه صفقة رابحة للفريق بكل المقاييس  خاصة أنه تابع اللاعب من خلال مرانين شارك فيهما قبل السفر للمغرب وأخذ عنه انطباعا جيدا وأنه يحتاج إلي جاهزيه فنية وبدنية وهو ما يقوم به حالبا وسيحدد ذلك مشاركته في اللقاءات المقبلة.

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