» مونديال اليد.. فوز قاتل لأنجولا على حساب قطر

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قطر

المصريون

أنجولا

حقق منتخب أنجولا فوزًا قاتلًا على نظيره القطري بنتيجة (24-23)، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة العالم للرجال، المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين ألمانيا والدنمارك، وتستمر حتى 27 يناير الجاري.

وكان الشوط الأول انتهى لصالح المنتخب الأنجولي بنتيجة (12-8).

بهذه النتيجة يحتل المنتخب الأنجولي صدارة المجموعة بشكل مؤقت بنقطتين، فيما تحل قطر في المركز الأخير بدون نقاط.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات، مصر والسويد والمجر والأرجنتين وقطر وأنجولا.

ومن المقرر أن يلتقي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، منتخبنا الوطني مع نظيره السويدي في إطار لقاءات نفس الجولة.

يذكر أن منافسات البطولة انطلقت أمس الخميس، حيث حقق المنتخب الألماني الفوز على نظيره الكوري، في حين فازت الدنمارك على تشيلي.


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