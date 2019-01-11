انتحار ربة منزل بعد خلاف مع زوجها

11 يناير 2019 - 07:10 م

أقدمت ربة منزل بقرية صفط الحرية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، علي الانتحار وذالك بعد تناولها حبوب حفظ الغلال, لمرورها بحالة نفسية سئية، بسبب خلافات أسرية.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود من المستشفى العام بوصول (ر.ع.ا - 21 سنة)، ربة منزل ومقيمه قرية صفط الحرية بدائرة المركز، مصابة بادعاء تسمم فسفورى، وتوفيت عقب وصولها.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب، نتيجة تناول مادة سامة، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وبسؤال والدها (ع.ا)، مساعد شرطة ومقيم بذات الناحية، قرر بتناول نجلته المذكورة قرص مبيد حشري "خاص بتخزين الغلال"، لمرورها بحالة نفسية سيئة؛ لوجود خلافات أسرية بين زوجها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتحرر المحضر 819 إداري إيتاي البارود، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.