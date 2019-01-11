  • الجمعة 11 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:29 م
بحث متقدم
احتجاجات السودان

قرار سوداني بشأن إطلاق الشرطة الغاز داخل مستشفى

نادي القضاة

"نادي القضاة" يفجر مفاجأة عن طلب "بدل غلاء" لأعضائه

الأرصاد

الأرصاد تحذر: موجة طقس سيئ تضرب البلاد بدءًا من الأحد

علي رضا تنغسيري

الحرس الثوري: سنحول الخليج إلى مستنقع دماء

مواجهات مع الاحتلال في غزة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال على حدود غزة

صلاح

«الويفا» يعاقب مدافع ليفربول لتضامنه مع «صلاح»

ترامب

سيناريو مرعب وراء انسحاب أمريكا من سوريا

رحاب جمعة

لاعبة مصرية تعلن موافقتها على التجنيس بسبب تجاهل «الرياضة»

دواجن- أرشفية

إعدام 550 دجاجة بعد ظهور بؤرة لأنفلونزا الطيور ببنها

انجولا وقطر

مونديال اليد.. فوز قاتل لأنجولا على حساب قطر

انتحار ربة منزل بعد خلاف مع زوجها

قضايا وحوادث

انتحار سيدة
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

سمر للمحكمة: "تزوجته سرًا.. فخطب صديقتى"

#

ربة منزل تشعل النار بشقتها بعد علمها بزواج زوجها

#

تخلع زوجها بعد شهر العسل: "أنا مش متجوزة حصان"

#

لخلافات زوجية.. انتحار ربة منزل فى الفيوم

الاجهزة الامنية

البحيرة

خلافات اسرية

انتحار ربة منزل

أقدمت ربة منزل بقرية صفط الحرية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، علي الانتحار وذالك بعد تناولها حبوب حفظ الغلال, لمرورها بحالة نفسية سئية، بسبب خلافات أسرية.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود من المستشفى العام بوصول (ر.ع.ا - 21 سنة)، ربة منزل ومقيمه قرية صفط الحرية بدائرة المركز، مصابة بادعاء تسمم فسفورى، وتوفيت عقب وصولها.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب، نتيجة تناول مادة سامة، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وبسؤال والدها (ع.ا)، مساعد شرطة ومقيم بذات الناحية، قرر بتناول نجلته المذكورة قرص مبيد حشري "خاص بتخزين الغلال"، لمرورها بحالة نفسية سيئة؛ لوجود خلافات أسرية بين زوجها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتحرر المحضر 819 إداري إيتاي البارود، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مونديال اليد.. فوز قاتل لأنجولا على حساب قطر
» عامل يشعل النيران في جسد طالب لسبب غريب
» كأس آسيا.. الصين تتأهل إلى دور الـ8
» صاحب محل يقتل زوجته بعد حملها سفاحًا
» «مدرب كرواتيا»: «صلاح» أفضل من «ميسي»
» صراع بين ريال مدريد وإيفرتون على ناشئ مصري
» بتروجت لـ«باسم مرسي»: «لا نجبرك على اللعب معنا»
» اندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الزاوية الحمراء
» كأس آسيا.. أستراليا تهزم فلسطين بثلاثية
» السلطات التايلندية: الفتاة السعودية ستغادر اليوم إلى كندا
» مصرع وإصابة 5 أشخاص بشمال سيناء

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان