غدًا.. محاكمة 3 متهمين في رشوة البترول

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محاكمة 3 متهمين

رشوة البترول

تنظر غدًا السبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، ،محاكمة 3 متهمين بتقديم والحصول على رشوة قيمتها 13 مليون جنيه، مقابل موافقة شركة تابعة لهيئة البترول، على إسناد تنفيذ مشروعات لصالح شركة خاصة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح محريد وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

كشفت التحقيقات، عن تحصل المتهمون الأول والثانى "محمد.ع" ، و "تامر.أ" – موظفين بشركة البترول- على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البتورل على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوى وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليونًا و300 ألف جنيه.


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