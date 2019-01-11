شاب يدير شبكة دعارة بمساعدة أمه

11 يناير 2019 - 07:02 م

قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، حبس 7 متهمين بإدارة شبكة للممارسة الدعارة، بشقة سكنية بمدينة الأمل، تديرها سيدة وابنها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملات أمنية لمباحث الآداب بقيادة الرائد أحمد ممدوح بالمحافظة.

وأكدت تحريات رئيس مباحث الآداب الرائد أحمد ممدوح، قيام سيدة ونجلها بإدارة منزلهما لممارسة الدعارة مقابل أموال يحصلون عليها من راغبي المتعة الحرام.

وحصل رئيس مباحث الآداب، على إذن من النيابة العامة بالتفتيش، وجرى ضبط كل من صاحبة المنزل (ن.ن - 42 سنة)، وابنها (م.س)، و(م.غ - 34 سنة)، و(س.أ - 44 سنة)، و(أ.ل - 22 سنة)، و(هـ.ص - 24 سنة)، و(ف.أ - 28 سنة)، يمارسون الرذيلة داخل الشقة السكنية.

وحرر المحضر رقم 2014 لسنة 2019 بقسم شرطة فيصل، بعد ضبط المتهمين، وجرى إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق التي قررت حبسهم.