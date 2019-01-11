  • الجمعة 11 يناير 2019
  • بتوقيت مصر07:31 م
بحث متقدم
احتجاجات السودان

قرار سوداني بشأن إطلاق الشرطة الغاز داخل مستشفى

نادي القضاة

"نادي القضاة" يفجر مفاجأة عن طلب "بدل غلاء" لأعضائه

الأرصاد

الأرصاد تحذر: موجة طقس سيئ تضرب البلاد بدءًا من الأحد

علي رضا تنغسيري

الحرس الثوري: سنحول الخليج إلى مستنقع دماء

مواجهات مع الاحتلال في غزة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال على حدود غزة

صلاح

«الويفا» يعاقب مدافع ليفربول لتضامنه مع «صلاح»

ترامب

سيناريو مرعب وراء انسحاب أمريكا من سوريا

رحاب جمعة

لاعبة مصرية تعلن موافقتها على التجنيس بسبب تجاهل «الرياضة»

دواجن- أرشفية

إعدام 550 دجاجة بعد ظهور بؤرة لأنفلونزا الطيور ببنها

انجولا وقطر

مونديال اليد.. فوز قاتل لأنجولا على حساب قطر

بالسويس

شاب يدير شبكة دعارة بمساعدة أمه

الصفحة الأخيرة

القبض على "شبكه دعارة " بينهم سيدة ونجلتها بطنطا
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

سقوط أكبر شبكة دعارة يديرها مسئولون مع فنانات

#

تطورات جديدة ضد عامل قتل شقيقته بالكهرباء

#

شاب يقتل شقيقته بأبشع طريقة ممكنة

#

سقوط شبكة دعارة فى شرم الشيخ

الاجهزة الامنية

السويس

شبكة دعارة

قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، حبس 7 متهمين بإدارة شبكة للممارسة الدعارة، بشقة سكنية بمدينة الأمل، تديرها سيدة وابنها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملات أمنية لمباحث الآداب بقيادة الرائد أحمد ممدوح بالمحافظة.

وأكدت تحريات رئيس مباحث الآداب الرائد أحمد ممدوح، قيام سيدة ونجلها بإدارة منزلهما لممارسة الدعارة مقابل أموال يحصلون عليها من راغبي المتعة الحرام.

وحصل رئيس مباحث الآداب، على إذن من النيابة العامة بالتفتيش، وجرى ضبط كل من صاحبة المنزل (ن.ن - 42 سنة)، وابنها (م.س)، و(م.غ - 34 سنة)، و(س.أ - 44 سنة)، و(أ.ل - 22 سنة)، و(هـ.ص - 24 سنة)، و(ف.أ - 28 سنة)، يمارسون الرذيلة داخل الشقة السكنية.

وحرر المحضر رقم 2014 لسنة 2019 بقسم شرطة فيصل، بعد ضبط المتهمين، وجرى إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق التي قررت حبسهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مونديال اليد.. فوز قاتل لأنجولا على حساب قطر
» عامل يشعل النيران في جسد طالب لسبب غريب
» كأس آسيا.. الصين تتأهل إلى دور الـ8
» صاحب محل يقتل زوجته بعد حملها سفاحًا
» «مدرب كرواتيا»: «صلاح» أفضل من «ميسي»
» صراع بين ريال مدريد وإيفرتون على ناشئ مصري
» بتروجت لـ«باسم مرسي»: «لا نجبرك على اللعب معنا»
» اندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الزاوية الحمراء
» كأس آسيا.. أستراليا تهزم فلسطين بثلاثية
» السلطات التايلندية: الفتاة السعودية ستغادر اليوم إلى كندا
» مصرع وإصابة 5 أشخاص بشمال سيناء

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان