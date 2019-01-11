» عامل يشعل النيران في جسد طالب لسبب غريب

11 يناير 2019 - 06:37 م

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إنقاذ حياة طالب أشعل لحام كاوتش النيران بجسده لسرقة توك توك بعدما خنقه ظنًا بأنه توفى بالشرقية وألقى القبض على المتهم.

تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بها آثار حروق ملقاة بطريق المنشية قرية سنهوه دائرة المركز، ونتيجة لسرعة انتقال مباحث المركز لمكان الواقعة، تبين وجود شخص على قيد الحياة مصاب بحروق بأنحاء متفرقة من الجسم، وتبين أنه "محمد. م. م " 13 سنة، طالب بالصف الثانى الإعدادى.

وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى وبمناقشته قرر قيام "محمود. م. ح" 21 سنة، لحام كاوتش ومقيم بذات الناحية، باستدراجه بادعاء توصيله بمركبة التوك توك قيادته ملك والده، وحال وصولهم لمنطقة المنشية قام بخنقه ودفعه خارج مركبة التوك توك، وألقاه بالطريق العام معتقدًا بوفاته.

وقام بسكب البنزين عليه وإشعال النيران به والاستيلاء على مركبة التوك توك وهاتفه المحمول، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بالأماكن التي يتردد عليها والمحتمل اختباؤه بها، حيث أسفرت الجهود عن ضبطه وبحوزته مركبة التوك توك والهاتف المحمول المستولى عليهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.