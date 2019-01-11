ليفربول يهنئ «كلوب» و«فان دايك»

11 يناير 2019 - 06:31 م

حرص نادي ليفربول الإنجليزي، على تهنئة الألماني يورجن كلوب بعد حصوله على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر الماضي، كما هنأ النادي أيضا مدافعه الهولندي فان دايك، على جائزة لاعب الشهر، في الدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي أيضا.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التغريدات الشهير «تويتر»، صورة تجمع يورجن كلوب بفان دايك، بعد تسلمهما الجائزة، معلقة عليها: « تهانينا للزعيم مدرب الشهر.. ولأفضل لاعب في ديسمبر».

ويستعد حاليا فريق ليفربول لمباراته القادمة أمام برايتون، الأحد المقبل، في الأسبوع 22 من الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر الترتيب بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشيستر سيتي.