» كأس آسيا.. الصين تتأهل إلى دور الـ8

11 يناير 2019 - 06:15 م

تأهل المنتخب الصينى إلى دور الـ8 من بطولة كأس الأمم الآسيوية، بعد الفوز على نظيره الفلبين، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب "محمد بن زايد" بنادى الجزيرة، فى الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من البطولة.

سجل أهداف اللقاء، اللاعب و ولى (هدفين) فى الدقيقتين 40 و66، ويو داباو فى الدقيقة 80.

بتلك النتيجة رفع منتخب الصين رصيده إلى 6 نقاط فى صدارة المجموعة وضمن التأهل لدور الـ16، فيما يحتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثانى برصيد 3 نقاط، وسيضمن التأهل هو أيضا فى حالة الفوز على قيرغيزستان فى اللقاء الذى سينتطلق فى السادسة مساء اليوم.