غدًا استئناف توفيق عكاشة على حكم حبسه في تزوير الدكتوراة

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محكمة الجنح

توفيق عكاشة

تزوير شهادة الدكتوراة

تنظر غدًا السبت محكمة جنح مستأنف أول مدينة نصر،  الاستئناف المقدم من النائب البرلماني السابق، والإعلامى توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراة.

وكانت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار رامي عرايس، قضت في 10 مايو العام الماضي، بحبس البرلماني السابق توفيق عكاشة، لمدة عام، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة، إلا أن محكمة جنح مستأنف قبلت استشكال "عكاشة" على الحكم وأمرت بوقف تنفيذه لحين الفصل في الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وكشفت التحقيقات، أن "عكاشة" اشترى وزور شهادة دكتوراة منسوبة لجامعة بأمريكا غير معتمدة وغير مقيد بها، وأكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات ومذكرة المباحث عدم صحة هذه الشهادة.


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