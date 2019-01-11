«جروس» يضح خطة مواجهة اتحاد طنجة

11 يناير 2019 - 06:06 م

عقد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران الذي يقام علي ملعب الرجاء بالدار البيضاء ركز فيها على الحديث عن مباراة إتحاد طنجة المغربي وكذلك نقاط القوة والضعف في المنافس.

وطالب جروس لاعبي الزمالك بضرورة أخذ الأمور بجدية والالتزام التام من أجل تخطي عقبة الفريق المغربي.

وبدأ مران الزمالك الثاني فى المغرب اليوم بالجري حول الملعب تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال.

بينما قام جروس المدير الفني بنفسه بإعداد السبورة الخاصة التي سيقوم بشرح بعض الجوانب الخططية وذلك استعدادا لمواجهة إتحاد طنجة في ذهاب دور الـ 32 المكرر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل.