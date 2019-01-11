» «مدرب كرواتيا»: «صلاح» أفضل من «ميسي»

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كرواتيا

صلاح

أشاد زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، بالمستوى المميز الذي يقدمه مع ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أن «مو» كان أفضل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال العام الماضي.

وقال داليتش في تصريحات لوسائل إعلام إنجليزية: "لوكا مودريتش استحق جميع الجوائز الفردية التي حققها في عام 2018، كذلك الفوز بالكرة الذهبية مستحقة تماما، لأنه قد كل شيء في كرة القدم ويستحق أن يكون هو من يحطم اسطورة رونالدو وميسي".

وتابع: "محمد صلاح يستحق في يوم ما أن يصبح الأفضل في العالم، ولكنه حاليًا يأتي في المرتبة الثانية بعد لوكا مودريتش من وجهة نظري".

وكان صلاح قد تواجد ضمن الثلاثي الأفضل في العالم لعام 2018 وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم متفوقًا على ليونيل ميسي بينما نال الجائزة النجم الكرواتي لوكا مودريتش متفوقًا على الوصيف كريستيانو رونالدو.

يذكر أن ميسي جاء في المركز الخامس في سباق الكرة الذهبية وفقا لصحيفة فرانس فوتبول الفرنسية بينما محمد صلاح حل في المركز السادس في نفس السباق الذي توج به الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الحالي.

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