القبض على متهم مطلوب دوليًا بالشروق

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الشروق

القبض على متهم

مطلوب دوليا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض علي متهم مطلوب دوليًا لدى الإنتربول لهروبه من قضية " شيكات بدون رصيد "، ومنتحل صفة موظف بحى البساتين للنصب على المواطنين بدعوى تخصيص وحدة سكنية مقابل مبالغ مادية.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الشروق، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمدينة الشروق من ضبط "أمير. أ. م " 47 سنة، حاصل على ليسانس آداب - ومقيم بمحافظة الشرقية (مطلوب ضبطه وإحضاره طرف سلطات إحدى الدول العربية في قضية "شيك بدون رصيد").

وبمواجهته بقرار الضبط والإحضار أقر به، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية.


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