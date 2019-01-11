"نادي القضاة" يفجر مفاجأة عن طلب "بدل غلاء" لأعضائه

11 يناير 2019 - 05:46 م

أصدر نادى قضاة مصر، بيانًا صحفيًا منذ قليل، ينفي من خلاله صدور أي تصريحات، من المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي لأي وسيلة إعلامية تتعلق بالأمور المالية للقضاة، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة، وتسريب بتحريف لأمور داخل القضاء وشأن من شئونه مقصود من البعض بقصد إثارة الفتنة على قضاة مصر أبناء الشعب المصري الأصيل.

وقال نادي القضاة، إنه إزاء الهجمة الشرسة التي انتهجتها قناة الجزيرة ومثيلاتها، والتي دأبت على نشر أخبار مغلوطة، ما هي إلا استمرار لدعواتها الخبيثة؛ لاستهداف سلطات الدولة، وركائزها الأساسية؛ لتفتيت لحمة الوطن، وزعزعة أمنه واستقراره، وزرع بذور فتنة بين أطيافه؛ لكي تمزق الروابط وتقطع الأواصر .

وتضمن البيان: "إذ كان لزامًا علينا أن نؤكد كذب تلك الأخبار المسمومة، وعدم صحتها، وأن القضاة مؤتمنون وأمانتهم رسالة لن يجزيهم عن حسن أدائها إلا الحق العزيز".

وطالب النادي في هذا الصدد، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ألا تجعل ساحاتها الإعلامية منابر لمن يدنسوا محراب العدالة بأحاديث مغلوطة ومفتراة مقولة في غير موضعها لخلخلة التماسك بين أفراد الشعب المصري العظيم.