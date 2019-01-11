الأرصاد تحذر: موجة طقس سيئ تضرب البلاد بدءًا من الأحد

11 يناير 2019 - 05:41 م

أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع دخول البلاد في موجة من الطقس السيئ اعتبارًا من الأحد المقبل، حيث تشهد الأحوال الجوية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري عبر القناة الأولى، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتصل خفيفة على القاهرة، مشيرًا إلى أن الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة لن تكون كثيفة أو مؤثرة على الرؤية، وتظهر على الطرق القريبة من المزروعات والمسطحات المائية.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة فهي كالآتي:

السواحـل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 16 إلى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية من 15 إلى 16 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 16 إلى 17 درجة مئوية.

محافظات شمال الصعيد من 16 إلى 17 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 19 إلى 20 درجة مئوية.

محافظات جنوب سـيناء من 20 إلى 21 درجة مئوية.