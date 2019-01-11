بتروجت لـ«باسم مرسي»: «لا نجبرك على اللعب معنا»

11 يناير 2019 - 05:22 م

أبدى الجهاز الفني لفريق بتروجت بقيادة مؤمن سليمان، استيائهم من تصريحات باسم مرسي مهاجم الزمالك التي أطلقها خلال الساعات الماضية بشأن الانضمام لفريق بتروجت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال حمادة أنور مدير الكرة لفريق بتروجت: «عندما طلبنا التعاقد مع باسم مرسي كان بناء على تلقي اتصالات من اللاعب الذي طلب الانضمام للفريق خلال الفترة الحالية بعد فسخ إعارته مع ناديه اليوناني، حيث أكد خلال الاتصالات أن فريق بتروجت بيته الذي بدأ فيه الكرة وخرج من قطاع الناشئين بالنادي ويسعده التواجد مع الفريق في الفترة الحالية وأن لديه رغبه في اللعب للفريق وكان هذا سبب التحرك للتفاوض معه».

وكشف حمادة أنور مدير الكرة بفريق بتروجت: "من ضمن مطالب باسم مرسي أنه طلب أن يحمل شارة كابتن الفريق فور الانضمام وفوجئنا بتصريحات اللاعب خلال الساعات الماضية التي نرفضها ولا نقبلها".

وأضاف "أنور": " الانضمام للفريق شرف لأي لاعب ومن ينضم للفريق يكون برغبته ولا نضم لاعب بدون إرادته ونادي بتروجت كبير للغاية وأكبر من أي لاعب ومسألة انضمام باسم مرسي لبتروجت أغلقت تماما ولا نقبل التصريحات التي أطلقها اللاعب لأنه من طلب الانضمام لبتروجت في البداية.

واختتم: "الفريق في موقف متأخر في جدول الدوري خلال الفترة الحالية ولكن مازال أمامنا الدور الثاني للدوري ونبرم العديد من الصفقات لدعم الفريق وقادرون على العودة ووصلنا إلى الدور قبل النهائي لكأس مصر هذا الموسم ولدينا طموحات كبيرة للموسم الحالي".