صاحب محل يقتل زوجته بعد حملها سفاحًا

11 يناير 2019 - 05:21 م

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط صاحب محل قطع غيار سيارات قتل زوجته في مشادة بينهما، بعد أن أخبرته أنها على علاقة غير شرعية بشخص آخر، وأنها حامل منه في الشهر الثالث.

البداية كانت بورود بلاغ للواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، من قسم شرطة قليوب من "أحمد ح م" 33 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق، صاحب محل قطع غيار سيارات، مقيم دائرة القسم، بوفاة زوجته "هاجر ط ع" 19 عامًا، ربة منزل، ومقيمة ذات العنوان، إثر اعتدائه عليها بالضرب وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة لشكه في سلوكها.

وانتقل العميد يحيى راضي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية إلى مكان الواقعة، وبسؤال المتهم أكد حدوث مشادة كلامية بينهما عقب اعترافها له بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين شخص آخر، وحملها منه سفاحا في الشهر الثالث، فاعتدى عليها بالضرب وخنقها ونقلها عقب ذلك لمستشفى قليوب العام حيث تبين له وفاتها، وعاد بها للمنزل مرة أخرى وحضر للإبلاغ.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.