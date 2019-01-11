» اندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الزاوية الحمراء

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الزاوية الحمراء

اندلاع مشاجرة

تمكنت قوات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء نشبت بين عامل وموظف و5 آخرين لخلافات حول الجيرة بمنطقة الزاوية الحمراء ما أسفر عن اصابة شخصين بمنطقة الزاوية الحمراء وألقى القبض على المتهمين حرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقى بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصاب بمدينة النور وفور انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ تمكنت من السيطرة على الموقف وتحديد وضبط طرفى المشاجرة وهم كلٍ من سيد . ن . ش 35 عامًا عامل "مصاب بطلق نارى بالكتف" و صديقه سامح . م . إ 38 عامًا موظف كطرف أول ومختار . ب . م 23 عامًا طالب "مصاب بجرح قطعى بالساق اليسرى والرقبة" وبحوزته بندقية خرطوش وشقيقه أحمد . ب . م - 20 عامًا طالب بحوزته "سكين" ووالدهما وصديق لهم كطرف ثان .

وتبين من تحريات المباحث حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة استعان كلٍ منهم بذويه وتعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب وأواطلاق أعيرة نارية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.


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