» السلطات التايلندية: الفتاة السعودية ستغادر اليوم إلى كندا

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رهف القنون
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وكالات - خالد الشرقاوي

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رهف القنون

الفتاة السعودية

أعلنت السلطات التايلندية أن الشابة السعودية، رهف محمد القنون، الهاربة من عائلتها، ستغادر ليلة الجمعة تايلاند متوجهة إلى كندا.

ووصلت "القنون" إلى مطار بانكوك يوم السبت الماضي قادمة من الكويت، في طريقها إلى أستراليا لطلب اللجوء.

ورفضت تايلاند في البداية دخول رهف إلى البلاد، لكنها وافقت على استقبالها نتيجة حملة واسعة أطلقتها الشابة السعودية في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مباشرة من مطار سوارنابوم في بانكوك، قالت فيها إن حياتها ستكون في خطر إن أعيدت للسعودية.

وتقيم القنون، منذ الاثنين في فندق ببانكوك تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي أحالت قضية رهف إلى أستراليا لبحث استقبالها كلاجئة.

وسبق أن أكدت السلطات الأسترالية أنها بدأت النظر في قضية القنون ودراسة طلبها للجوء.


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