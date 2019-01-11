» كأس آسيا.. أستراليا تهزم فلسطين بثلاثية

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حقق منتخب أستراليا فوزًا كبيرًا على نظيره الفلسطيني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2019 والمقامة حاليًا في الإمارات.

وسجل جيمي مكلارين، الهدف الأول لمنتخب أستراليا بضربة رأس في الدقيقة 18، قبل أن يضيف أوير مابيل هدفًا آخر بتسديدة في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي سجل البديل أباستولوس جيانو الهدف الثالث بضربة رأس.

ورفع منتخب أستراليا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، وبفارق نقطتين عن سوريا وفلسطين، بينما يملك الأردن 6 نقاط، في الصدارة بعدما أصبح أول المتأهلين لدور الستة عشر من البطولة بالفوز على أستراليا وسوريا.


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