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توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين أمريكا ومصر

اتفاقية تعاون عسكري بين أمريكا ومصر

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توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين أمريكا ومصر
توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين أمريكا ومصر

خالد الشرقاوي

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مايك بومبيو

اتفاقية

تعاون عسكري

أعلنت السفارة الأمريكية لدى القاهرة، عن توقيع اتفاقية تعاون ثنائي عسكري مع مصر أثناء تواجد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القاهرة أمس الخميس.

وقالت السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" في الفترة التي سبقت الاجتماعات الناجحة التي عقدها وزير الخارجية الأمريكي بومبيو في القاهرة، انتهينا من إبرام اتفاقية ثنائية للتعاون العسكري المتقدم بين الولايات المتحدة ومصر".

وقال مساعد وزير الدفاع المصري اللواء محمد الكشكي، إن "الاتفاقية تفتح فصلا جديدا للتعاون، وتؤكد على أهمية المساعدة الأمريكية لدور مصر في أمن واستقرار المنطقة".

ومن جانبه، أكد القائم بالأعمال توماس جولدبرجر أنه "مع هذا الاتفاق، ستعزز الولايات المتحدة ومصر جهودهما من أجل هزيمة الإرهاب والحفاظ على السلام والأمن لشعوبنا".


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