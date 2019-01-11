» مصرع وإصابة 5 أشخاص بشمال سيناء

11 يناير 2019 - 05:02 م

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب شخص آخر في حادث تصادم سيارتي نقل على طريق القنطرة شرق بمنطقة قرية الجفجافة، في شمال سيناء، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

تلقى اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء، إخطارًا يفيد تصادم سيارتين نقل ثقيل بمنطقة قرية الجفجافة القريبة من مناطق القنطرة شرق.

وقالت مصادر طبية في تصريح صحفي, إن الحادث وقع بين سيارتي نقل ثقيل قرب قرية الجفجافة، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص هم "أحمد حسن محمد 24 عامًا، وأحمد مصطفى أحمد، مقيمان في محافظة الأقصر، وأحمد محمود محمد 23 عامًا، مقيم في المنيا، ومحمد عبد الخالق عبد الرحمن 33 عامًا، مقيم في محافظة الشرقية"، بينما أصيب شخص آخر بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم نقل جثامين المتوفين إلى مستشفى مدينة القنطرة شرق، ونقل المصاب إلى مستشفى الإسماعيلية العام،، كما تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.