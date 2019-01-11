» صراع بين ريال مدريد وإيفرتون على ناشئ مصري

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إيفرتون

تقرر أن يخضع الناشئ المصري أحمد الجيوشي لاعب نادي إف سي رايناخ السويسري، لفترة معايشة في ريال مدريد الإسباني وإيفرتون الإنجليزي، بعد الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب طوال الفترة الماضية.

ونال اللاعب إشادة كبيرة من الجهاز الفني لفريقه خلال الفترة الماضية، وأكدوا أنه سيكون واحدًا من اللاعبين المميزين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد دخول كبار أوروبا في صراع للحصول على خدماته.

وسيحسم اللاعب صاحب الـ16 عامًا، وجهته خلال الأيام المقبلة، سواء بالتواجد داخل قلعة سانتياجو بيرنابيو، والتدريب ضمن صفوف الناشئين، أو الانتقال لإنجلترا وتحديدًا إلى نادي إيفرتون.

 


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