الحرس الثوري: سنحول الخليج إلى مستنقع دماء

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علي رضا تنغسيري
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وكالات

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الخليج

بومبيو

رد قائد بالحرس الثوري الإيراني، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القاهرة، بشأن العقوبات على طهران، مهددًا جيرانه بتحويل مياه الخليج إلى مستنقع من الدماء.

وكان بومبيو قد وصل، مساء الأربعاء، إلى مصر في إطار جولة إقليمية قادته إلى الأردن والعراق، وسيزور لاحقًا دولًا خليجية.

وشدد الوزير الأمريكي في كلمة له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على أن العقوبات على إيران ستستمر إلى أن تغير سياساتها، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تعمل على تشكيل ما سماه "تحالفا استراتيجيا" في الشرق الأوسط يضم دول الخليج الست، إضافة إلى مصر والأردن، بهدف مواجهة "الأخطار في المنطقة".

وفي أول رد فعل على تصريحات بومبيو، قال الأميرال علي رضا تنغسيري، إن إيران "ستوجه ضربة قوية للأعداء في حال ارتكاب أي خطأ في الحسابات"، متهما "القوات الأجنبية" بأنها سبب انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن "القوى الخارجية توجد في المنطقة منذ سنوات بشكل غير مشروع، وأنها "غير قادرة على القيام بأي مغامرة ضد إيران لأنها على علم بقدرات القوات البحرية للحرس الثوري".

واعتبر أن استعانة دول الخليج بالقوات الأجنبية تترك أثرا سيئا على سمعة الدول الإسلامية في الخليج، متابعًا: "لقد أظهرت دول الخليج أنها لا تستطيع الدفاع عن وطنها".


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