سائحة ألمانية تشهر إسلامها في الغردقة

11 يناير 2019 - 04:46 م

أشهرت سائحة ألمانية تدعى "كارولا" إسلامها، اليوم، بعد صلاة الجمعة بمسجد الميناء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وذلك بحضور عدد كبير من المصلين وسط تهليل وسعادة الجميع.

ونطقت "كارولا" والتي تحمل الجنسية الألمانية الشهادتين بعد أن لقنها الشيخ عبدالباسط عثمان خطيب الجمعة بمسجد الميناء وسط تكبيرات وفرحة المئات من المصلين داخل المسجد.

ومن جهته قال الشيخ عبدالباسط عثمان خطيب مسجد الميناء، إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا واصطفى لنا دين الإسلام، ومن علينا بكلمة التوحيد فهي كلمة النجاة في الدنيا والآخرة، بلا جدال وبلا شك.

وأوضح أن سبب اعتناق "كارولا" الإسلام يرجع إلى أخلاق الدين الإسلامي والمعاملة الطيبة والأمانة حيث كانت أمانة "سيد" صاحب بازار سياحي بالغردقة من أحد أسباب اعتناق "كارولا" الإسلام عن اقتناع تام.