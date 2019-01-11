  • الجمعة 11 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:48 م
بحث متقدم
توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين أمريكا ومصر

اتفاقية تعاون عسكري بين أمريكا ومصر

علي رضا تنغسيري

الحرس الثوري: سنحول الخليج إلى مستنقع دماء

مواجهات مع الاحتلال في غزة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال على حدود غزة

صلاح

«الويفا» يعاقب مدافع ليفربول لتضامنه مع «صلاح»

ترامب

سيناريو مرعب وراء انسحاب أمريكا من سوريا

رحاب جمعة

لاعبة مصرية تعلن موافقتها على التجنيس بسبب تجاهل «الرياضة»

دواجن- أرشفية

إعدام 550 دجاجة بعد ظهور بؤرة لأنفلونزا الطيور ببنها

بلاغ ضد رئيس نادي الزمالك

«الأعلى للإعلام» يحقق في 6 شكاوى ضد رئيس الزمالك

سيارة ترحيلات

بالأسماء.. إصابة 18 مجندًا في انقلاب سيارة ترحيلات

الشاب الذي تسبب في الحرب العالمية الأولي

تعرف على مصير الشاب الذي تسبب في الحرب العالمية الأولى

بالهند

الشرطة تقتل مراهقة وتمثل بجثتها

قضايا وحوادث

مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح شمالي الهند
ارشيفية

وكالات_مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

إلغاء قرار إحالة منسق ائتلاف أمناء الشرطة للمعاش

#

مقتل 6 شرطيين في تبادل لإطلاق النار مع تجار مخدرات

#

ربة منزل تقتل والدتها وتلقي بجثتها في الترعة

#

كلية الشرطة تفتح باب الالتحاق لخريجى حقوق

الهند

الشرطة العندية

قتل مراهقة

تقطيع جسدها

اسرتها

ذكرت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، أن مراهقة (16 عامًا) قتلت وتم تشويه جسدها شرقي الهند فيما يبدو كجريمة شرف ارتكبتها أسرتها.

وقال الضابط أبهيجيت كومار، إن الفتاة التي كان تقطن بقرية في حي جايا بولاية بيهار فرت مع رجل محلي وعادت إلى منزلها لاحقًا، مما أثار غضب والديها فأمرا بقتلها.

وعُثر على جثمان الفتاة في مزرعة يوم الأحد الماضي، وتم العثور على رأسها المقطوع في حقل على مقربة من المزرعة. وأثارت جريمة القتل المروعة احتجاجات المئات في المنطقة وطالبوا بالقبض على القتلة.

وفي الوقت الذي زعمت فيه أسرة الفتاة أنها تعرضت لاعتداء جنسي، قارنت وسائل الإعلام المحلية بين الحادث وبين واقعة الاغتصاب الجماعي التي شهدتها دلهي عام 2012 وأثارت غضبًا جماعيًا. لكن تصريحات أفراد أسرتها المتضاربة ساعدت الشرطة في الكشف عن دورهم في القتل.

وفي الوقت الذي ادعى فيه الأب أنها فُقدت واختُطِفَت على الأرجح، قالت شقيقة الضحية الصغرى إنها عادت إلى منزلها بعد أن هربت مع شاب من منطقة أخرى، وشوهدت آخر مرة مع صديق لوالدها يعمل جزارًا، وفقا لما قال كومار.

وأضاف الضابط: "اعترف الجزار خلال التحقيق بقتل الفتاة بأوامر من والدها".

وتم إلقاء القبض على الأب والأم والجزار وتستجوبهم الشرطة حاليًا.

ويعارض الهنود في أجزاء كبيرة من بلاده الزواج بين الأشخاص المنتمين إلى مجتمعات أو أديان مختلفة. وقال نشطاء إن العشرات من الرجال والنساء يُنبذون أو يُقتلون كل عام بسبب تحديهم للتقاليد.

وأوصت المحكمة العليا بإعدام هؤلاء المدانين بارتكاب ما يسمى بجرائم الشرف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» صراع بين ريال مدريد وإيفرتون على ناشئ مصري
» اندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الزاوية الحمراء
» كأس آسيا.. أستراليا تهزم فلسطين بثلاثية
» مصرع وإصابة 5 أشخاص بشمال سيناء
» السلطات التايلندية: الفتاة السعودية ستغادر اليوم إلى كندا
» 50 حملة للتصدي للمواقف العشوائية بالجيزة
» إصابة 10 أشخاص في انفجار «أسطوانة بوتاجاز»
» كيف تواجه حب الشباب بـ10 مكونات من المطبخ
» الشرطة تقتل مراهقة وتمثل بجثتها
» تعرف على الفوائد السحرية لبذور الشيا للبشرة
» تفاصيل سرقة سيارة من قائدها بالإكراه

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عشاء

    06:46 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان