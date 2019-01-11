استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال على حدود غزة

11 يناير 2019 - 04:42 م

أعلنت مصادر طبية، لشبكة "روسيا اليوم"، عن مقتل فلسطينية وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، اليوم الجمعة.

وبدأ المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة التوافد إلى نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع، للمشاركة في جمعة مسيرة العودة.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات العودة وقالت إنها رسالة إصرار على كسر الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار معركة المواجهة مع الاحتلال وإسناد الأسرى.

بدورها، أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد ليوم آخر من المظاهرات على الحدود، حيث نشر القناصة على الحدود.