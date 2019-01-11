«الويفا» يعاقب مدافع ليفربول لتضامنه مع «صلاح»

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إيقاف ديان لوفرين مدافع ليفربول الإنجليزي والمنتخب الكرواتي، مباراة دولية واحدة، بسبب تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد إسبانيا عقب انتصار كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة بدوري الأمم الأوروبية في نوفمبر الماضي.

ونشر لوفرين لقطات فيديو عبر «إنستجرام» بدى فيها وهو يفاخر بالتعدي بالكوع على الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد، ووجه إهانات إلى منتخب الماتادور، كانت أزمته مع قائد منتخب إسبانيا، بدأت عندما تسبب في إصابة صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، وحرمه من استكمال المباراة، وبعد المباراة التي جمعت المنتخبين تباهى مدافع وصيف كأس العالم بالتعدي على من تسبب في إصابة أقرب اللاعبين له في ليفربول وهو محمد صلاح.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن «لوفرين» خالف لوائح الانضباط التي تمنع أي لاعب من التعليق بشكل ساخر أو مهين أو يحمل إساءة للغير.

وسيغيب عن مباراة كرواتيا الأوروبية المقبلة، التي ستكون في تصفيات بطولة أوروبا 2020 على أرضها أمام أذربيجان في مارس.


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