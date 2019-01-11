لاعبة مصرية تعلن موافقتها على التجنيس بسبب تجاهل «الرياضة»

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تجانس

أعلنت لاعبة كرة اليد المصرية، رحاب جمعة، المحترفة في نادي سامبر الفرنسي اليوم الجمعة، موافقتها على التجنيس؛ نتيجة "تجاهل وزارة الرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد للسيدات".

وكتبت المصرية المحترفة بالدوري الفرنسي لليد عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد تجاهل وزارة الرياضة المصرية والاتحاد المصري لكرة اليد للسيدات انا قررت الموافقة على التجنيس، و كان نفسي ألعب باسم منتخب مصر لكن تجاهل المسؤولين سبب اني ألعب باسم بلد تانية، أي لاعب حلمه يلعب باسم بلده لكن تجاهل مصر للعبة كان سبب موافقتي على التجنيس ، اخيرا ياريت نغير نظرة المجتمع المصري للسيدات لان فعلا الست المصرية تقدر تحقق انجازات زي الرجال بالظبط".


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