» 50 حملة للتصدي للمواقف العشوائية بالجيزة

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التصدي للعشوائيات

كثف ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، جهودهم لفرض الانضباط المروري من خلال حملات مكبرة بمختلف القطاعات لتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية، ضمن خطة القطاع الموضوعة، التي ترتكز على إعداد حملات مرورية مكبرة بمراكز وأقسام القطاع المختلفة، تيسيرا على المواطنين.

 وأسفرت الحملات عن تحرير 4 آلاف و565 مخالفة مرورية متنوعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، أبرزها 1684 مخالفة انتظار خاطئ، و61 بدون رخصة قيادة، و62 بدون تسيير و572 مخالفة متنوعة.

كما تم تحرير 1809 مخالفات نموذج 125، وشن 50 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي لانتظار المواقف العشوائية، و47 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و100 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".

وتمكنت الحملة التي شاركت فيها أقسام إدارة مرور الجيزة كافة من حجز 13 دراجة نارية "توك توك" مخالفة، والتصالح الفوري في 68 حالة، وشن 7 حملات على سيارات السرفيس، فضلا عن تحرير 35 مخالفة زجاج فاميه.

وواصل ضباط وأفراد قسم الانتشار السريع -الذي تم استحداثه مؤخرا- جهودهم في تيسير حركة السيارات في المحاور والميادين الرئيسية والعمل على التصدي لمخالفات السائقين، والتأكد من التزامهم بقواعد وآداب المرور.


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