إعدام 550 دجاجة بعد ظهور بؤرة لأنفلونزا الطيور ببنها

11 يناير 2019 - 04:23 م

أعلنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، اليوم الجمعة، إعدام 550 دجاجة بعد ظهور بؤرة لإنفلونزا الطيور بقرية الرملة التابعة لمدينة بنها، حيث تم القضاء على جميع الحالات المصابة وتطهير المكان بالكامل والتأكد من القضاء على الفيروس.

كانت مديرية الطب البيطري بالقليوبية قد ورد إليها شكاوى بشأن وجود حالات مصابة بمرض إنفلونزا الطيور بمزرعة بقرية الرملة فتم إرسال حملة من المديرية إلى المكان وتم أخذ عينات من الدواجن بالمزارع، وجاءت نتائج العينات إيجابية، فتم إرسال حملة من المديرية برئاسة الدكتورة أمل العسيلي على المزرعة وتم إعدام 550 دجاجة مصابة بالمرض.

وقامت الحملة بتطهير وتنظيف محيط البؤرة وإعطاء تحصينات لمزارع الدواجن القريبة منها.

وقالت الدكتورة أمل العسيلي، مدير الطب البيطري، إنه تم تحصين 8 ملايين طائر، ضد أمراض الشتاء، مشيرة إلى أنه تم عمل زيارات ميدانية للقرى للتوعية الإرشادية عن أهمية التسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض إنفلونزا الطيور والحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض.

وأوضحت العسيلي أنه تم عقد 210 ندوات و1870 لقاء إرشاديا شاركت فيها 312 لجنة تحصين، مشيرًا إلى أن المديرية تواصل جهودها للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها وتحقيق أهداف الحملة.