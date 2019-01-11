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إصابة 10 أشخاص في انفجار «أسطوانة بوتاجاز»

قضايا وحوادث

حريق في 4 منازل بأسوان بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز
أرشيفية

مصطفى صابر

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الشرقية

اصابة 10 اشخاص

انفجار اسطوانة بوتاجاز

أصيب 10 أشخاص من أسرة واحدة، بحالات اختناق، على خلفية انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل مكون من 3 طوابق بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفي الإبراهيمية لـ10 أشخاص مصابون بحالات اختناق.

 على الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع البلاغ، بإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للمباني المجاورة.

وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز، بمنزل مكون من 3 طوابق، وتم إخطار النيابة العامة بمدينة الإبراهيمية، برئاسة المستشار عصام أيمن، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية لمباشرة التحقيقات.


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