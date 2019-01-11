تفاصيل سرقة سيارة من قائدها بالإكراه

11 يناير 2019 - 04:16 م

نجحت مباحث قسم شرطة المعادى، فى كشف لغز واقعة سرقة سيارة من قائدها بالإكراه بالمعادى.

كان قسم شرطة المعادى، قد تلقي بلاغ من "محمد . ع" 34 سنة- سائق - بأنه حال سيره بالسيارة الفان قيادته رقم ( ر و 9138 - يعمل عليها كسائق ) بدائرة القسم، استوقفه أحد الأشخاص( أدلى بأوصافه التقريبية ) بدعوى توصيله لمنطقة طره، وعقب استقلاله السيارة هدده بسلاح أبيض وأجبره على النزول من السيارة ، ولاذ بها بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "محى . م" 25 سنة- سائق – "سبق إتهامه فى قضيتين أخرهما قضية " مخدرات ، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية ضرب".

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى بالضرب على عمه وإحداث إصابته بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور بمنطقة دجلة دائرة القسم، فخطط لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه انتقاما منه، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبداخلها السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والسيارة، واتهمه بسرقته بالإكراه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.