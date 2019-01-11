تطورات العمل المنزلي لتحقيق دخل إضافي

11 يناير 2019 - 04:16 م





مع التطور التكنولوجي الذي نشهده في عصرنا هذا، يتسنى لنا جميعًا أن ننعم بالمزيد من الراحة والتطور، ويمكن ترجمة هذه النعمة واستغلال هذه التطورات في إيجاد طريقة للعمل في ظروف أفضل وأكثر راحة، وبالطبع جني المزيد من المال .





يلجأ العديد من الأشخاص للعمل من المنزل للعديد من الأسباب المختلفة : فالبعض يرغب في تحقيق دخل إضافي على الدخل الذي يحققه من عمله بدوام كامل أو جزئي إما بهدف التوفير أو بهدف تمويل مشروع معين مثل شراء سيارة أو ترميم المنزل أو الزواج أو السفر وغيرها من المشاريع .





فيما يلي بعض الطرق التي قد تود التعرّف عليها .





بيع الصور





إذا كنت واحدًا من هؤلاء الأشخاص الذين يحبون التقاط الصور لأي شيء وكل شيء، فلماذا لا تستثمر هذه الهواية وتكسب بعض النقود لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أو وجبة في مطعم مفضل؟





حتى إذا لم تكن محترفًا في التصوير الفوتوغرافي، فما عليك سوى تجربة ذلك ! يعتبر Shutterstock خيارًا شائعًا للعديد من الأفراد الذين يستكشفون هذا HYPERLINK "http://www.orared.com/37/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A/"المجال . منذ إنشائه في عام 2003 ، دفع الموقع أكثر من 350 مليون دولار للمساهمين .





التعليم









يعد تدريس اللغات عبر الإنترنت طريقة رائعة للقيام بعمل حيث يمكنك السفر عبر العالم ومقابلة العديد من الأشخاص من مختلف الخلفيات والثقافات، وأيضًا جني الأموال والاعتماد على هذا العمل كمصدر لكسب العيش . من أهم ميزات تدريس اللغات عبر الإنترنت أنه يسمح لك بتحديد ساعات العمل الخاصة بك ويتيح لك المرونة في تحديد جدولك اليومي وعدد الطلاب الذين ترغب في تعليمهم، والعديد من ظروف وتفاصيل العمل الأخرى التي قد يكون لها تأثير حاسم على مدى استمتاعك بالعمل ودرجة إنتاجيتك وعطائك . كل ما تحتاجه هو اتقان لغة معينة (أو أكثر، وقد تكون غالبًا لغتك الأم ) واتصال بالإنترنت وجو عمل هادئ لبضع ساعات يوميًا أو حتى أسبوعيًا .





تجارة العملات









حساب بورصة العملات الأجنبية، أو حساب فوركس، يستعمل من أجل الإحتفاظ بالعملات الأجنبية والتداول بها . في العادة، عندما تفتح حساب، تقوم بإيداع المال بعملة موطنك، وبعد ذلك تقوم بشراء وبيع أزواج العملات .





متطلبات فتح حساب فوركس أصبحت أبسط منذ نمو تداولات فوركس على الإنترنت . اليوم، فإن فتح حساب في فوركس أصبح تقريباً ببساطة فتح حساب بنكي .





أولاً عليك بالطبع العثور على وسيط فوركس . تمر جميع تداولات فوركس من الأفراد وتدار من قبل عملية وساطة، والتي قد تكون وسيط مختص في فوركس أو نفس الوسيط الذي تستعمله في استثمارات وتداولات الأسهم .





إنشاء موقع على الشبكة









يمكنك أيضا إنشاء موقع الويب الخاص بك . إذا كانت لديك الفرصة لملئه بمحتوى مثير وجذب الزوار ، فإن الخطوة التالية هي وضع روابط الإعلانات واللافتات الخاصة بها . وبعد ذلك : عليك فقط إدارة عد المال، الذي سوف يأتي لك عن كل نقرة . في هاتين الطريقتين تواجهان صعوبة مشتركة : يجب أن يكون إنشاء موقع ذي جودة عالية . للقيام بذلك ، فإن عليك اتقان لغات البرمجة مثل HTML و جافا . من دون معرفتها ، فإن بناء موقعك سيكون صعبًا .



