الوفد يستعد لمئوية ثورة 1919 بلجان متخصصة

11 يناير 2019 - 04:16 م

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الهيئة العليا للحزب قررت تشكيل عدد من اللجان في إطار التجهيزات التي يجريها بيت الأمة للاحتفال بمئوية ثورة 1919 وحزب الوفد، يكون لكل لجنة اختصاص محدد، فيما يتعلق بالاتصال والتنسيق والترتيب للاحتفالية، حتى «نكون أمام احتفال يليق بهذا الحدث التاريخي».

وأضاف أبو شقة، في تصريح، أن ثورة 1919 ليس ملكًا للوفد فقط بل ملك للشعب المصري، خاصة وأنها تجسد كفاح هذا الشعب من مائة عام، وتبرز كيف أبى المصريون ورفضوا الاحتلال، وأن احتفال عيد مئوية الثورة سيكون لكل المصريين، وهذه المناسبة ندعو على نطاق ليس إقليمي بحسب، وإنما سيكون عالمي، خاصة وأن هذا الحدث محل تقدير ودراسات بجامعات أوروبا.

وتابع رئيس حزب الوفد: «نصدر باحتفالية مئوية ثورة 1919 رسالة لهذا الجيل أن مصر منذ مائة عام كان بها كفاح، وكان يخرج المواطنين لتتصدى بصدورها لرصاص الانجليز، وتهتف: "نموت نموت وتحيا مصر" ويحملون الهلال الذى يحتضن الصليب».