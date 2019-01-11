«الأعلى للإعلام» يحقق في 6 شكاوى ضد رئيس الزمالك

11 يناير 2019 - 04:13 م

تحقق لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى للإعلام غدًا في العديد من الشكاوي المقدمة ضد رئيس الزمالك.

وقال جمال شوقي، رئيس اللجنة في تصريحات صحفية، إن الاجتماع يحقق في 6 شكاوى ضد برنامج "الزمالك اليوم"، على قناة "الحدث"، بسبب ما ذكره رئيس نادي الزمالك عبر البرنامج، وذلك بعد 9 أيام فقط من انتهاء قرار حظر ظهوره بوسائل الإعلام.

وأضاف أن الاجتماع يحقق أيضا في 5 شكاوى ضد برامج في قناة النهار، ومن المقرر أن يتم رفع توصيات بشأن القناتين إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإصدار قرارات بشأنها.