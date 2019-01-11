«الأعلى للإعلام» يحقق في 6 شكاوى ضد رئيس الزمالك

خالد الشرقاوي
تحقق لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى للإعلام غدًا في العديد من الشكاوي المقدمة ضد رئيس الزمالك.
وقال جمال شوقي، رئيس اللجنة في تصريحات صحفية، إن الاجتماع يحقق في 6 شكاوى ضد برنامج "الزمالك اليوم"، على قناة "الحدث"، بسبب ما ذكره رئيس نادي الزمالك عبر البرنامج، وذلك بعد 9 أيام فقط من انتهاء قرار حظر ظهوره بوسائل الإعلام.
وأضاف أن الاجتماع يحقق أيضا في 5 شكاوى ضد برامج في قناة النهار، ومن المقرر أن يتم رفع توصيات بشأن القناتين إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإصدار قرارات بشأنها.
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