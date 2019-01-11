برلماني: تصريحات بومبيو عن مصر بادرة توطيد العلاقات التجارية

11 يناير 2019 - 04:06 م

أشاد النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، والذي أشاد فيها بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الحرية الدينية بمصر، مُعتبرًا إياها بأنها تعد مثالًا يحتذى به لجميع قادة وشعوب الشرق الأوسط، قائلا: "دبلوماسية الرئيس تحظى باهتمام دولي".

وقال عباس، في بيان له، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي والتي أكد فيها أن مصر تعد واحدة من الشركاء الأقدم للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وأن العلاقات التجارية والأمنية بين البلدين تتميز بالاحترام لها بادرة دبلوماسية لتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في الآونة القادمة، بالإضافة إلى تبادل الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول مكافحة الإرهاب الأسود الغاشم وانتشار عملية السلام.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس منذ توليه مقاليد نظام الحكم في عام 2014 ومصر تلعب دورًا محوريًا في إعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة من خلال جهودها لمكافحة الإرهاب ومواجهة الأعمال التخريبية الشيطانية للنظام الإيراني.