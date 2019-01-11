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بالأسماء.. إصابة 18 مجندًا في انقلاب سيارة ترحيلات

قضايا وحوادث

سيارة ترحيلات
سيارة ترحيلات

متابعات- أمينة عبد العال

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مجندين

الدقهلية

سيارة ترحيلات

أدي انقلاب سيارة ترحيلات بالدقهلية إلي إصابة 18 مجندا بالدقهلية علي طريق البحر الجديد" ميت سلسيل الكردي".

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بانقلاب سيارة شرطة ترحيلات تابعة لمديرية الأمن على الطريق العمومي بين ميت سلسيل والكردي، فانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل 8 مصابين إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي، وتحويل 10 آخرين إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج، لسوء حالتهم.

ومن جانبه، وجه الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، العاملين بمديرية الصحة بسرعة عمل الإسعافات الطبية لجميع المصابين، وتجهيز مستشفى المنصورة الدولي لاستقبال الحالات المحولة إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعرفة سببه وعمل الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

إلى ذلك، قال مصدر طبي إن التشخيص المبدئي للحالات أشار إلى إصابة كل من محمد. م، 21 سنة من كفرالشيخ، وممدوح. خ، 22 سنة من البحيرة، ومحمد. س، 22 سنة من المنيا، باشتباه ارتجاج في المخ، وإصابة فهد. ع، 22 سنة من المنيا، وأحمد. ر، 22 سنة من المنيا، ومحمد. ع، 22 سنة من الشرقية، ومحمد. ع، 22 سنة من كفرالشيخ، ومحمد. أ، 22 سنة من بورسعيد، باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب روماني. ر، 21 سنة، بجرح في الرأس واليد اليسرى، ومحمود. ر، 22 سنة من كفر الشيخ، بجرح في الرأس وكدمة في الظهر، وعلي. إ، 21 سنة من البحيرة، بكدمة في الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، والسيد. م، 22 سنة دمياط، اشتباه كسر بالجمجمة، كما أصيب كل من محمد. ك، 22 سنة من المنصورة، وأحمد. ا، 22 سنة من الشرقية، وأحمد. م، 21 سنة من الشرقية، وبلال. م، 21 سنة من الشرقية، وأحمد. ف، 23 سنة من المنيا، وسامح. م، 23 سنة من الشرقية، بهبوط في الضغط، وتحسنت حالتهم.

وأشار المصدر إلى أن 10 مصابين تم تحويلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج وعمل الأشعة اللازمة لهم، فيما تحسنت حالة 6 من المصابين بمستشفى ميت سلسيل المركزي بعد عمل الإسعافات الطبية لهم.


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