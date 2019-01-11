شاهد.. كيف أحرجت ميجان ميركل العائلة المالكة

11 يناير 2019 - 03:46 م

احرجت ميجان ميركل العائلة الملكية بظهورها في مؤسسة خيرية بملابس باهظة التكاليف.

حيث ظهرت دوقة ساسكس بملابس كلاسكية باهظة الثمن أثناء زيارتها لمؤسسة خيرية تساعد العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة وساعدت الدوقة في تقديم نصائح حول الموضة للنساء في المؤسسة وتعتبر المهمة الملكية الرابعة التي تشارك فيها ميجان.

وصرحت ميجان التى تبلغ من العمر 37 عام أثناء زيرتها بأنها سعيدة للغاية لوجودها هناك، كما زارت مؤسسة "الأعمال الذكية" التي يوجد مقرها في مستشفى سانت تشارلز بشمال كنسينجتون بغرب لندن، والتي توفر ملابس عالية الجودة وتدريب للنساء العاطلات عن العمل والمحتاجات، وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن الدوقة التي تتوقع أول طفل لها في الربيع، كانت ترتدي معطفًا بقيمة 2،600 جنيه إسترليني بتوقيع "أوسكار دي لا رنتا" و فستان بقيمة 179 جنيهًا استرليني من علامة Hatch للولادة، وحقيبة من تصميم فيكتوريا بيكهام ?? بقيمة 1،695 جنيه استرليني.

وأضافت الصحيفة أن قصر كنسينجتون أعلن اليوم الجمعة أن ميجان تولت أيضا أدوار شرفية بالتعاون المسرح القومي وجمعية جامعات الكومنولث، وهي مهمة ملكية كانت في السابق تخص الملكة نفسها لمدة 45 عامًا.