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تعرف على أغلى 5 حالات طلاق في العالم

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حالات طلاق
حالات طلاق

متابعات- أمينة عبد العال

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واشنطن

طلاق

أغلى

بعد قصص حب وزواج تستمر لعشرات السنوات ينتهي بعضها أحيانا بالطلاق، إلا أنه بعضها يحقق مكاسب مادية كبيرة من خلف هذا الطلاق تعرف عليها.

الطلاق الأول

بعد زواج دام 25 عامًا ورحلة كفاح جمعت بينهما وتوجت بالنجاح جمعا خلالها ثروة بلغت قيمتها 135مليار دولار، أعلن جيف بيزوس وماكينزي، الذى يبلغ من العمر 48 عامًا الطلاق، وهو ما لفت نظر الكثيرون للبحث عن مقدار الثروة التي تحصل عليها طيليقتة "ماكينزي توتل".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان الزوجان يعيشان بولاية واشنطن التي تطبق قانون الملكية المشتركة حيث يتقاسم الزوجين إجمالي الثروة، وحصلت "ماكينزي" لتحصل بهذا على لقب "أغني طليقة في العالم".

الطلاق الثاني

ويأتي في المركز الثاني تاجر الأعمال الفنية الفرنسي ريبولوفليف من آل بيزوس حيث اضطر لدفع 3.8.

مليار دولار لمطلقته جوسلين، المشهورة بكثرة عمليات التجميل التي أجرتها.

الطلاق الثالث

وثالث طلاق هو للملياردير"روبرت مردوخ" من زوجته، الذي قدرت قيمته بحوالي 1.7 مليار دولار.

الطلاق الرابع

 وفي المركز الرابع طلاق بيرني و وسلافيكا إكسلتون عام 2009، بتكلفة تراوحت بين 1 و1.2 مليار دولار.

الطلاق الخامس

أما خامس أغلى طلاق في العالم فهو من نصيب "ستيف وين" في عام 2010 من زوجته الين وبلغ تكلفته حوالي مليون دولار.

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