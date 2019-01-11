» كيف تواجه حب الشباب بـ10 مكونات من المطبخ

11 يناير 2019 - 03:24 م

يعتبر" حب الشباب" من المشاكل التى يعاني منها الشباب في مرحلة النضج وقد تخلف بعض الآثار السلبية التي تسبب القلق.

وحب الشباب مشكلة شائعة بشكل كبير بين الأشخاص في العالم، ولا تقتصر فقط على المراهقين او الشباب، كما يظن البعض، بل يمكن أن تؤثر على الناس من جميع الأعمار.

ويظهر حب الشباب عند انسداد الغدد الزيتية في قاعدة بصيلات الشعر، والعوامل الرئيسية التي تسبب ظهور حب الشباب هي التغيرات الهرمونية، واستخدام بعض الأدوية، والنظام الغذائي غير الصحي، وسوء النظافة والإجهاد المفرط.

يظهر حب الشباب عادة على الوجه والرقبة والصدر والظهر والكتفين، وتختلف علامات وأعراض حب الشباب تبعا لشدة الحالة، فتشمل بعض الأعراض الشائعة البثور، الرؤوس السوداء، الحبوب الحمراء الصغيرة على الجلد، البثور المصابة بالصديد عند أطرافها، الكتل المؤلمة المملوءة بالصديد تحت سطح الجلد، وإن لم يتم علاجها في الوقت المناسب، يمكن أن يسبب حب الشباب الندوب والبقع الداكنة على الجلد، مما يؤثر على مظهر بشرتك طوال العمر، الامر الذي ينعكس على ثقتك بنفسك.

وبالرغم من وجود الكثير من العلاجات الطبية والكريمات التي تعد بالتخلص من مشكلة حب الشباب نهائيًا، إلا انها قد تؤثر على بشرتك بسبب احتواءها على مواد كيميائية، او تكون باهظة الثمن وغير متوافرة.

ولذلك في السطور التالية، نقدم لكم 10 مكونات من مطبخك، يمكنك استخدامها لعمل ماسكات منزلية لعلاج مشكلة حب الشباب والتخلص منها بشكل نهائي، ومنح بشرتك المزيد من التألق والإشراق.

1. خل التفاح:

امزج ملعقة صغيرة من خل التفاح، و 3 ملاعق صغيرة من الماء المقطر، ثم استخدم كرة قطنية لتطبيق هذا الخليط على الجلد المصاب، اتركه لمدة 10 دقائق على الأقل، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

2. صودا الخبز:

اخلطي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع القليل من الماء لعمل معجون، واستخدم قطعة قطنية لتطبيقها على الجلد المصاب، ثم اشطفيه بعد دقيقة.

3. الليمون:

اعدي خليط من كميات متساوية من عصير الليمون وماء الورد، وطبقيه على الجلد المصاب بكرة قطنية، وانتظري 15 : 30 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء البارد.

4. الكركم:

اخلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع كمية كافية.

من الماء أو ماء الورد لصنع معجون، وضعيه على الجلد المصاب واتركه ليجف، ثم اشطفها بالماء البارد.

5. جل الصبار:

مزج ملعقة كبيرة من جل الصبار وملعقة صغيرة من كل من العسل الخام والكركم، وضعيه على الجلد المصاب واتركيه لمدة 15 : 20 دقيقة ثم اغسله جيداً بالماء.

6. زيت جوز الهند:

إضافة 2 أو 3 قطرات من زيت شجرة الشاي لملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، وضع هذا المحلول على المنطقة المصابة وانتظر 10 دقائق واشطفه بالماء الفاتر.

7. الشوفان:

اخلطي ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان مع ما يكفي من الحليب لتشكيل معجون، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ لفتح المسام، وطبقي الخليط على بشرتك مع التدليك برفق في حركة دائرية، وانتظري 5 دقائق قبل شطفها بالماء الدافئ.

8. الخيار:

استخرجي عصير الخيار ووضعه في الثلاجة لمدة 20 دقيقة، ثم ضعي العصير المبرد على الجلد المصاب باستخدام كرة قطنية، وانتظري 15 : 20 دقيقة قبل شطفها بالماء البارد.

9. العسل:

امزجي 2 ملعقة طعام من العسل وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، وضعيه على وجهك وانتظري حوالي 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

10. الطماطم:

اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الطماطم مع بضع قطرات من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من العسل الخام، وضعي الخليط على المنطقة المصابة باستخدام كرة قطنية، وانتظري 5 دقائق قبل شطفها بالماء الدافئ.