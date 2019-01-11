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تعرف على الفوائد السحرية لبذور الشيا للبشرة

صحة وتغذية

نضارة البشرة
نضارة البشرة

متابعات- أمينة عبد العال

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البشرة

نضارة البشرة

الشيا

تعتبر بذور الشيا من البذور التى لها أهمية كبيرة لصحة البشرة وتحافظ علي نضارتها.

و لبذور الشيا أهمية كبيرة معروفة منذ القدم، ولكنها غير متداولة بشكل كبير في العالم العربي، ربما يعود ذلك إلى أنّ موطنها الأصلي في أمريكا الجنوبية، ومع ذلك هي متوافرة في الأسواق العربية، حتى لا تحرمي نفسكِ من فوائدها للبشرة.

بذور الشيا تُعتبر مصدرًا غنيًّا بمضادات الأكسدة Antioxidants التي تساعد على تجديد حيوية البشرة، ومقاومة التجاعيد والشيخوخة.

تحتوي بذور الشيا على دهون الأو ميغا 3 التي تلعب دورًا رئيسيًّا في نضارة البشرة، وتمنحها ملمسًا ناعمًا مثل الأطفال، وتُعتبر مصدرًا غذائيًّا هائلًا للفتيات اللاتي لا يفضلن تناول الأسماك.                                                                                               الحديد والزنك والكالسيوم هي من العناصر الأساسية التي تحتوي عليها بذور الشيا، وتحتاجها البشرة للتغذية، والتخلص من الإرهاق.

تحتوي بذور الشيا على الألياف الطبيعة، وتُعتبر مصدرًا أساسيًّا للجسم لمدّه بالطاقة، لهذا فهي تحمي بشرتكِ من التعرض للجفاف بخاصة في الصيف، وتمنحكِ الترطيب الكافي.

احرصي عزيزتي على إضافة بذور الشيا إلى طعامكِ، ويفضل أن تكون موجودة دائمًا في مطبخكِ، للاستفادة من كل هذه الفوائد لبشرتكِ.

كما أنها قليلة السعرات الحرارية، أي لن تضر بنظامكِ الغذائي أو الحمية التي تتبعينها، بل العكس فإنّ أطباء التغذية يضيفونها إلى وجباتِك.


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