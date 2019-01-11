  • الجمعة 11 يناير 2019
  • بتوقيت مصر04:03 م
بحث متقدم
سيارة ترحيلات

بالأسماء.. إصابة 18 مجندًا في انقلاب سيارة ترحيلات

الشاب الذي تسبب في الحرب العالمية الأولي

تعرف على مصير الشاب الذي تسبب في الحرب العالمية الأولى

رانيا يوسف تطيح بمختار

القصة الكاملة لفستان «رانيا يوسف» في امتحانات جامعة سوهاج

فلسطين

«الفلسطينيون» ينطلقون في مسيرات «صمودنا سيكسر الحصار»

سمية الخشاب

أول تعليق لـ"الخشاب" عن زواجها عرفيًا من مدحت صالح

رئيس الوزراء

10 شائعات والحكومة ترد.. تعرف عليها

محكمة الاسرة

سيدة تخلع زوجها: "بخيل وشكاك"

مهاتير يمنع استضافة رياضيين إسرائيليين

مهاتير يمنع استضافة رياضيين إسرائيليين

بالفيديو.. قنابل وإشعال إطارات في اشتباكات بين الشباب وقوات الأمن

إخلاء 3 محاكم بعد إنذار بوجود قنابل

الحديقة اليابانية

"الشيشه" تضع مسئولو الحديقة اليابانية في ورطة

تعرف على مصير الشاب الذي تسبب في الحرب العالمية الأولى

الصفحة الأخيرة

الشاب الذي تسبب في الحرب العالمية الأولي
الشاب الذي تسبب في الحرب العالمية الأولي

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بعد 100 عام على اختفائها.. غواصة ألمانية تطفو قرب فرنسا

#

الطاقة الدولية: سوق النفط تواجه فائضًا في المعروض 2019

#

تعليق ساخر لـ"أديب" على اعتراض سيدة عارية لموكب "ترامب"

#

ترامب وأردوغان يبحثان تطورات مقتل "خاشقجي"

البوسنة

الحرب العالمية الأولى

صرب البوسنة

أغتال شاب من صرب البوسنة يبلغ 19 سنة ولي عهد النمسا فرانز فرديناند (Franz Ferdinand ) البالغ من العمر 51 سنة في الثامن والعشرين من يونيو 1914.

وقام الشاب الصربي الذي يدعي غافريلو برانسيب (Gavrilo Princip )  بتوجيه رصاصات من مسدسه نحو ولي عهد النمسا وزوجته صوفي (Sophie ) خلال زيارتهما للعاصمة البوسنية سراييفو (Sarajevo )، وهو الأمر الذي أسفر عن وفاة الزوجين خلال بضعة دقائق ليشهد العالم بعد ذلك بشهر واحد اندلاع الحرب العالمية الأولى والتي استمرت لأكثر من أربع سنوات متسببة في سقوط عشرات ملايين القتلى والجرحى.

وتزامناً مع نجاحه في استهداف ولي عهد النمسا وزوجته، حاول غافريلو برانسيب الانتحار ليقدم بادئ الأمر على تناول سمّ لم يكن له أي تأثير على جسده بسبب انتهاء فترة صلاحيته.

 وأمام هذه الوضعية، سعى القومي الصربي لإنهاء حياته بطريقة ثانية وذلك بتوجيه رصاصة لنفسه على مستوى الرأس من مسدسه FN Model 1910 والذي كان قد استخدمه لقتل ولي عهد النمسا وزوجته.

ومرة أخرى فشلت محاولة غافريلو برانسيب للانتحار حيث تمكن أفراد الشرطة النمساوية من السيطرة عليه وانتزاع مسدسه ليعتقل الأخير رفقة عدد آخر من زملائه الضالعين في عملية الاغتيال التي قادت العالم نحو الحرب العالمية الأولى.

ويوم 12 من شهر أكتوبر سنة 1914، بدأت جلسات محاكمة غافريلو برانسيب ورفاقه بإحدى قاعات السجن العسكري بالعاصمة البوسنية سراييفو حيث وجهت للأخير تهمة الخيانة العظمى وقتل ولي عهد النمسا فرانز فرديناند وزوجته صوفي.

وخلال جلسة يوم 17 من شهر أكتوبر سنة 1914، عبّر غافريلو برانسيب عن شعوره بالفخر لنجاحه في توجيه ضربة قاسية للنمساويين. واتهم هذا القومي الصربي السلطات النمساوية باضطهاد الشعوب السلافية (Slavs ) وطمس هويتها ولغتها وديانتها عن طريق القوة والمال كما اتجه غافريلو لتشبيه قضية الشعوب السلافية بقضية القوميات الإيطالية والألمانية والأيرلندية خلال القرن التاسع عشر مشبها نفسه بشخصية المحامي والسياسي المجري ليوش كوشوت (Lajos Kossuth )، المصنّف كواحد من أهم رواد الديمقراطية بأوروبا خلال القرن التاسع عشر، والمناضل الإيطالي جوزيبي مازيني (Giuseppe Mazzini ) المدافع عن قضية الوحدة الإيطالية.

وخلال جلسات المحاكمة، عبّر غافريلو برانسيب عن الحالة التعيسة التي بلغتها الشعوب السلافية بسبب النمسا وهو الأمر الذي دفع هذه الشعوب المضطهدة، حسب تعبيره، لتنفيذ عمليات اغتيال فضلا عن ذلك عبّر هذا القومي الصربي عن عميق حزنه لمقتل دوقة هوهنبيرغ صوفي، زوجة ولي عهد النمسا، خلال العملية مؤكدا حصول ذلك دون قصد.

وأثناء محاكمته، تمتع غافريلو برانسيب بالقوانين التي أرستها سلالة هابسبورغ (Habsburg Monarchy ) النمساوية الحاكمة خلال العقود الماضية والتي تمنع إصدار أحكام بالإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة.

و أثناء تنفيذه لعملية الاغتيال بسراييفو، كان عمر غافريلو برانسيب 19 سنة حيث كان يفصله 27 يوما فقط عن بلوغ العشرين لينجو بذلك الأخير من عقوبة الإعدام ويحصل يوم 28 من شهر أكتوبر سنة 1914 على حكم بالسجن 20 سنة.

مكث غافريلو برانسيب بالسجن لمدة قاربت 3 سنوات و10 أشهر تدهورت خلالها حالته الصحية بسبب إصابته بمرض بوت، والذي يعد نوعا من أنواع السل يصيب عادة الفقرات، وهو ما أدى لبتر ذراعه اليمنى.

ويوم 28 من شهر أبريل سنة 1918، توفي غافريلو برانسيب في سجن تيريزين (Terezín ) عن عمر يناهز 23 سنة.

شاهد الصور..





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» كيف تواجه حب الشباب بـ10 مكونات من المطبخ
» تعرف على الفوائد السحرية لبذور الشيا للبشرة
» تعرف على مصير الشاب الذي تسبب في الحرب العالمية الأولى
» إجراء سار من "القابضة لمياه الشرب"
» ضبط شبكة دعارة داخل منزل في السويس
» حقيقة احتواء أدوية الضغط على مادة مسرطنة بالأسواق
» "بومبيو" يغادر مصر بعد مباحثات مع السيسي وشكري
» انتحار مريض نفسي من أعلى عقار بالهرم
» نجم بتروجت يفتح النار على باسم مرسي: "كنت جعان مش لاقي"
» «لاسارتي» و«إكرامي» يتحدثان عن الأهلي أمام فيتا كلوب
» تفسيران للتبول بين أدراج فصول المدرسة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • مغرب

    05:16 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان