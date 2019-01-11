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"قومي المرأة" بأسيوط يقدم مذكرة للمحافظ بسحب الثقة من المقررة

قبلي وبحري

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

حسين عثمان

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محافظ أسيوط

القومى للمرأة

القومي للمرأة بأسيوط

تقدم عدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة بأسيوط بمذكرة إلى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط يطالبونه فيها بسحب الثقة من مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة على خلفية تهميشها المتعمد للأعضاء والاستعانة بأفراد من خارج المجلس ومنحهم صفة عضوية المجلس في كل نشاط تقوم به وأقرب هذه الأنشطة توزيع لحوم الأضاحي " مشروع الهنا " على حد قولهم.

وأوضحوا في المذكرة أن مقررة المجلس تديره لمصالحها ومنها على سبيل المثال " دورة الشمول المالي للرائدات الريفيات وهي  الفئة المستهدفة وللأسف لم يتم سوى دعوة رائدة ريفية واحدة ثم دعوة السادة المحاضرين وأبرزهم نقيب الصيادلة التي تنتمي إليها المقررة  ووكيل وزارة الزراعة وهما غير معنيين بمحاضرات التدريب " كما أن أكثر الفعاليات وتوزيع كرتين المواد الغذائية تتم بمركزي ساحل سليم " وابنوب مما يثير عدة تساؤلات عن عدم عدالة التوزيع رغم وجود أماكن أكثر فقرا تم تجاهلها.

وأكدوا الموقعين على المذكرة أن المجلس يتكون من 20 عضوا بينهم أربعة أعضاء لم يحضروا منذ تشكيل المجلس ومع ذلك لم تتخذ ضدهم إي قرارات بالإضافة لوفاة اثنين من الأعضاء وإقالة آخر عندما اعترض على أسلوب العمل بالمجلس وطالبوا في المذكرة بفتح التحقيقات في بعض المخالفات الإدارية والمالية في حملات الطرق واستمارات الرقم القومي وشهادات أمان ومشروع الهنا الخاص بمشروع الأضاحي.

وأشاروا إلى أنهم سبق وأن قاموا بإرسال تلك المخالفات إلى بعض الجهات المعنية والمجلس القومي بالقاهرة منذ فترة ولكن لم تتم أي قرارات تجاه تلك المخالفات مطالبين الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة  بالتدخل وسرعة سحب الثقة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى يكون المجلس له فعاليته بالشارع الأسيوطي وخدمة المرأة الأسيوطية والذي يعتبر متنفسا لها في كافة نواحي الحياه كسند وشريك في بناء مستقبل مصر ومصر الحديثة.



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