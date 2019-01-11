  • الجمعة 11 يناير 2019
  • بتوقيت مصر04:04 م
بحث متقدم
سيارة ترحيلات

بالأسماء.. إصابة 18 مجندًا في انقلاب سيارة ترحيلات

الشاب الذي تسبب في الحرب العالمية الأولي

تعرف على مصير الشاب الذي تسبب في الحرب العالمية الأولى

رانيا يوسف تطيح بمختار

القصة الكاملة لفستان «رانيا يوسف» في امتحانات جامعة سوهاج

فلسطين

«الفلسطينيون» ينطلقون في مسيرات «صمودنا سيكسر الحصار»

سمية الخشاب

أول تعليق لـ"الخشاب" عن زواجها عرفيًا من مدحت صالح

رئيس الوزراء

10 شائعات والحكومة ترد.. تعرف عليها

محكمة الاسرة

سيدة تخلع زوجها: "بخيل وشكاك"

مهاتير يمنع استضافة رياضيين إسرائيليين

مهاتير يمنع استضافة رياضيين إسرائيليين

بالفيديو.. قنابل وإشعال إطارات في اشتباكات بين الشباب وقوات الأمن

إخلاء 3 محاكم بعد إنذار بوجود قنابل

الحديقة اليابانية

"الشيشه" تضع مسئولو الحديقة اليابانية في ورطة

السنوات العجاف في أول خطبة بمسجد "الفتاح العليم"

الحياة السياسية

مصر
جانب من الخطبة

متابعات- عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

موسى: خطبة للبابا تواضروس من مسجد الفتاح العليم

#

"الطيب" يشارك فى افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية العاصمة الإدارية

#

القوى العاملة تنظم ملتقى توظيف الشباب استجابة لمبادرة الرئيس

#

أكبر مسجد في تاريخ مصر بالعاصمة الإدارية

مصر

الجمعة

يوسف

أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس للشئون الدينية، خلال خطبة الجمعة الأولى فى مسجد الفتاح العليم فى العاصمة الإدارية بعد افتتاحه، إن عهدًا جديدًا وعامًا جديدًا ستشهد فيه مصر أرض الكنانة عدة شعارات، أولها  الأمل الذى يتحول إلى عمل، ثم الحلم الذى يحققه العلم، بالإضافة للإرادة التى تتحول إلى إدارة، وهزيمة الإرهاب وترابط الشعب وانسجامهم، فى وجود جيش عظيم يحمنى وشعب يبنى.

وأكد "الأزهرى" أن الشعب المصرى عاشق للعمران منذ آلاف السنين من تشييد الهرم وإبداع المتاحف والعمران حتى اليوم، مضيفًا أن أرض الكنانة تمد يدها للعالم بالسلام والآمان والعلم والحضارة.

وتناول الشيخ أسامة الأزهرى فى خطبة الجمعة، قصة سيدنا يوسف عليه السلام، والسنوات العجاف التى مرت بها مصر من "شد الحزام" والصبر والعزيمة والقوة والاحتمال والإيمان العميق بالوطن، مضيفًا :" هذه رسالة سيدنا يوسف إلينا وهى تجدد اليوم، وندعو الله  أن يجعل هذا العام الذى يقطف فيه المصريين ثمرات تعبهم وصبرهم على مشقة بناء وطنهم، وأن يكون عام الرخاء والوفرة واليسر بعدما تعبناه سويًا فى بناء وطننًا".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتح مسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية، اللذين يعدان الأكبر فى الشرق الأوسط، بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس وعدد من المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة وممثلى الكنائس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» كيف تواجه حب الشباب بـ10 مكونات من المطبخ
» تعرف على الفوائد السحرية لبذور الشيا للبشرة
» تعرف على مصير الشاب الذي تسبب في الحرب العالمية الأولى
» إجراء سار من "القابضة لمياه الشرب"
» ضبط شبكة دعارة داخل منزل في السويس
» حقيقة احتواء أدوية الضغط على مادة مسرطنة بالأسواق
» "بومبيو" يغادر مصر بعد مباحثات مع السيسي وشكري
» انتحار مريض نفسي من أعلى عقار بالهرم
» نجم بتروجت يفتح النار على باسم مرسي: "كنت جعان مش لاقي"
» «لاسارتي» و«إكرامي» يتحدثان عن الأهلي أمام فيتا كلوب
» تفسيران للتبول بين أدراج فصول المدرسة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • مغرب

    05:16 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان