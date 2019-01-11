السنوات العجاف في أول خطبة بمسجد "الفتاح العليم"

11 يناير 2019 - 02:28 م

قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس للشئون الدينية، خلال خطبة الجمعة الأولى فى مسجد الفتاح العليم فى العاصمة الإدارية بعد افتتاحه، إن عهدًا جديدًا وعامًا جديدًا ستشهد فيه مصر أرض الكنانة عدة شعارات، أولها الأمل الذى يتحول إلى عمل، ثم الحلم الذى يحققه العلم، بالإضافة للإرادة التى تتحول إلى إدارة، وهزيمة الإرهاب وترابط الشعب وانسجامهم، فى وجود جيش عظيم يحمنى وشعب يبنى.

وأكد "الأزهرى" أن الشعب المصرى عاشق للعمران منذ آلاف السنين من تشييد الهرم وإبداع المتاحف والعمران حتى اليوم، مضيفًا أن أرض الكنانة تمد يدها للعالم بالسلام والآمان والعلم والحضارة.

وتناول الشيخ أسامة الأزهرى فى خطبة الجمعة، قصة سيدنا يوسف عليه السلام، والسنوات العجاف التى مرت بها مصر من "شد الحزام" والصبر والعزيمة والقوة والاحتمال والإيمان العميق بالوطن، مضيفًا :" هذه رسالة سيدنا يوسف إلينا وهى تجدد اليوم، وندعو الله أن يجعل هذا العام الذى يقطف فيه المصريين ثمرات تعبهم وصبرهم على مشقة بناء وطنهم، وأن يكون عام الرخاء والوفرة واليسر بعدما تعبناه سويًا فى بناء وطننًا".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتح مسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية، اللذين يعدان الأكبر فى الشرق الأوسط، بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس وعدد من المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة وممثلى الكنائس.