"القومي للمرأة" يشيد بدور "التخطيط" في تأهيل القيادات النسائية

11 يناير 2019 - 02:11 م

أعرب المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه عن شكره الى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة، وذلك لما يقوم به المعهد حاليًا من تنفيذ اختبارات برنامج تأهيل القيادات النسائية لموظفات الجهاز الإدارى للدولة ، بهدف بناء قدرات المرأة وسعيًا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب التنفيذية القيادية.

وقالت مرسى فى بيان لها إن البرنامج الذي ينفذه المعهد الذي يعد خطوة متميزة لتأهيل القيادات النسائية لموظفات الجهاز الادارى بالدولة ، مشيرة ان ذلك يأتى في اطار الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية للمرأة المصرية تقديرا لدورها ومكانتها في المجتمع ، مشيرة إلى أن المرأة تمثل نسبة كبيرة من العاملين بالجهاز الادارى للدولة لذا كان من الاهمية العمل على تقديم كافة الامكانيات لتأهيلها واتاحة الفرصة لها لإثبات ذاتها في تولى المناصب التنفيذية القيادية بالدولة عن جدارة والكفاءة المطلوبة ، مشيدة بجهود وزارة التخطيط لتمكين المرأة، ومعربة عن امنيتها بالنجاح للبرنامج، متمنية العمل على تنفيذ المزيد من البرامج المعنية بالنهوض بالمرأة في جميع أجهزة الدولة.

جدير بالذكر أن الاختبارات التى تجرى حاليا بمقر المعهد القومى للإدارة لعدد 60 قيادة مرشحات من الوزارات وبعض الهيئات الحكومية تتضمن اختبارات في مجالات الكمبيوتر واللغة الانجليزية ومجال الإدارة إضافة إلى اختبارات سمات شخصية للمرشحات ، تمهيدا للمشاركة في البرنامج الذي بدورة سيحتوى على موضوعات تدريبية فعالة مثل قيادة التغيير ، القيادة الفعالة ، مهارات التفاوض الناجح ، مهارات التواصل ، إدارة الأفراد، وصنع القرار، إضافة الى بعض الموضوعات المستجيبة للنوع مثل المرأة والتنمية المستدامة ، وعدم التمييز والمساواة في بيئة العمل ، وآليات الحد من التحرش وأنواعه، وفي نهاية البرنامج سيتم تسليم المشاركات شهادة معتمدة للقيادة في الجهاز الإداري للدولة.