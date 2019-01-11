أول تعليق لـ"الخشاب" عن زواجها عرفيًا من مدحت صالح

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سمية الخشاب
الخشاب

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مدحت صالح

احمد سعد

فنانة مصرية

سميه الخشاب

علقت الفنانة سمية الخشاب علي ما تردد من أنباء حول زواجها من الفنان مدحت صالح عرفيًا لمدة عامين قبل زواجه من الفنان أحمد سعد.

ونفت "الخشاب"، هذه الشائعات، واصفةً انتشارها مجددًا بأنها "نكتة سخيفة وقديمة وليس لها أي معنى، سمية الخشاب متزوجة من أحمد سعد، ولَم تتزوج مدحت صالح أبدًا من قبل".

وتابعت: "المقصودة من وراء تصريح مدحت صالح، قد تكون هي الفنانة المصرية سمية الألفي، وليست سمية الخشاب”، موضحة وبشكل قاطع: “سمية الخشاب لم تتزوج مدحت صالح إطلاقًا".

في سياق متصل، تهرب الفنان مدحت صالح، من توضيح التصريحات التي أثيرت عبر المواقع الصحفية، معتبرًا أن الجمهور لا تهمه هذه الأمور وليس من الأهمية أن يتم تسليط الضوء عليها.

وتابع في تصريحات صحفية له: يوجد لدينا الأهم من ذلك، لدينا أعمال فنية نستطيع الالتفات إليها، منها نجاح مسلسل “أبو العروسة”، إضافة إلى العديد من الحفلات.



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