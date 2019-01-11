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شركة مصرية ألمانية جديدة لتدوير المخلفات

الحياة السياسية

تدوير القمامة
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متابعات- حنان حمدتو

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ألمانيا

القمامة

مصطفى مدبولى

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان على الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة للبدء فى إنشاء منظومة متكاملة لتدوير القمامة ومعالجة المخلفات الصلبة، نظرًا للفوائد الاقتصادية والبيئية المنتظرة نتيجة إنشاء تلك المنظومة، سواء من ناحية العائد الاقتصادي لنواتج عملية إعادة التدوير، أو من ناحية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة بطريقة صحية وآمنة لا تضر البيئة.

وقال مدبولى خلال  لقائه مع ديتر دومبروفسكى، نائب رئيس البرلمان المحلى لولاية براندنبورج و سباستيان ساور وزير التنمية والتعاون الاقتصادي بالولاية و فلوريان دور رئيس شركة RKD لتدوير المخلفات و السفير المصرى ببرلين الدكتور بدر عبدالعاطى  أنه يتطلع  الى  استفادة مصر من الخبرات الألمانية فى هذا المجال، لا سيما وان ألمانيا تعد إحدى الدول الرائدة فى العالم فى مجال تدوير المخلفات

ومن جانبه عرض رئيس شركة rkd  عناصر الدراسة التى قامت بها الشركة حول منظومة إدارة المخلفات فى مصر، والتى تتضمن حجم المخلفات الصلبة التى تنتج سنويًا فى مصر، والمنظومة الحالية لجمع القمامة، وآليات فصل المخلفات المنزلية باعتبارها نقطة مهمة لنجاح المنظومة.

وأكد رئيس الشركة أنهم مهتمون بدخول السوق المصرية والتعاون مع الحكومة المصرية فى هذا المجال، لا سيما وأن نجاح تلك المنظومة فى البداية يتطلب دعمًا استثماريًا حكوميًا.

واقترح رئيس شركة RKD الدخول فى شراكة مع الحكومة المصرية من خلال مشروع مشترك يطبق أحدث ما وصلت إليه التجربة الألمانية فى مجال تدوير القمامة.

من جانبه رحب رئيس الوزراء بالتعاون مع الشركة، وطلب مناقشة التفاصيل الفنية لمقترحهم مع وزيرى الإنتاج الحربي والبيئة خلال زيارتهما لالمانيا أواخر الشهر الجارى.

وفى ختام اللقاء قدم وزير التنمية والتعاون الاقتصادي لولاية براندنبورج خطابا الى رئيس الوزراء للإعراب عن رغبة مسئولى الولاية فى ترتيب زيارة لوفد اقتصادى وتجارى من الولاية الى مصر خلال الفترة القادمة لاستكشاف مجالات التعاون الاقتصادي والتجارى المقترحة مع مصر. وقد رحب رئيس الوزراء بالزيارة المقترحة واعدا بتنسيق الأمر مع الوزارات والجهات المصرية المعنية.


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