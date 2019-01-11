سيدة تخلع زوجها: "بخيل وشكاك"

11 يناير 2019 - 01:11 م

تقدمت سيدة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة فى العمرانية لخلع زوجها بسبب بخله الشديد وشكه الدائم.

وذكرت الزوجة فى دعواها أنها تزوجن منذ 10 سنوات تكللها الحب والود إلًا أن عملها فى شركة اتصالات سببت لها عدة مشاكل فكان زوجها يطالبها بترك الشغل دائمًا "إزاى وإزاى أبقى أنا باشتغل شيف وجوز الأستاذة اللى بتقعد على مكتب".

وأضافت:"تركت الزوجة ابتغاء مرضاته ولكن بعد ما سيبت الشغل لقيته بيقصر فى الإنفاق على البيت، فكنت أستلف من أهلى للإنفاق على المنزل واضطريت أرجع اشتغل أى حاجة علشان ما اطلبش من أهلى تانى على الرغم إنهم ما كانوش بيرفضوا يساعدونى فى أى وقت.

وتابعت:" رجعت العمل مرة أخرى للإنفاق على المنزل إلًا أنه اتهمنى فى شرفى مع زوج أختى، وترك لى البيت، ولذلك لجأت لمحكمة الأسرة فى العمرانية.