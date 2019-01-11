  • الجمعة 11 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:16 م
بحث متقدم
فلسطين

«الفلسطينيون» ينطلقون في مسيرات «صمودنا سيكسر الحصار»

رئيس الوزراء

10 شائعات والحكومة ترد.. تعرف عليها

محكمة الاسرة

سيدة تخلع زوجها: "بخيل وشكاك"

مهاتير يمنع استضافة رياضيين إسرائيليين

مهاتير يمنع استضافة رياضيين إسرائيليين

بالفيديو.. قنابل وإشعال إطارات في اشتباكات بين الشباب وقوات الأمن

إخلاء 3 محاكم بعد إنذار بوجود قنابل

الحديقة اليابانية

"الشيشه" تضع مسئولو الحديقة اليابانية في ورطة

ارشيف

الأمن يضع قطبي الكرة المصرية في مأزق

مصطفي أمين أعطى فلاحا جاموسة..فأنقذه نجله من الموت

مصطفى أمين أعطى فلاحًا جاموسة.. فأنقذه نجله من الموت

البرادعي

"البرادعي" يكشف: 4 أسرار في زيارة "بومبيو" للقاهرة

عمود إنارة يصعق طفلا بإهناسيا

مفاجأة كارثية بوفاة ضحية عمود الإنارة بالبحيرة

سيدة تخلع زوجها: "بخيل وشكاك"

قضايا وحوادث

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

سيدة تخلع زوجها: "بخيل وبيكسب 250 ألف جنيه شهريًا"

#

علمت أن زوجها تزوج عليها .. فقامت بجريمة بشعة تجاه ضرتها

#

سيدة تخلع زوجها بعد الدخلة بـ3 أيام: "بخيل"

#

سيدة تدفن ابنتها الرضيعة عقب ولادتها تعرف على السبب

الأسرة

محكمة الاسرة

الخلافات الزوجية

بخل الزوج

تقدمت سيدة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة فى العمرانية لخلع زوجها بسبب بخله الشديد وشكه الدائم.

وذكرت الزوجة فى دعواها أنها تزوجن منذ 10 سنوات تكللها الحب والود إلًا أن عملها فى شركة اتصالات سببت لها عدة مشاكل فكان زوجها يطالبها بترك الشغل دائمًا "إزاى وإزاى أبقى أنا باشتغل شيف وجوز الأستاذة اللى بتقعد على مكتب".

وأضافت:"تركت الزوجة ابتغاء مرضاته ولكن بعد ما سيبت الشغل لقيته بيقصر فى الإنفاق على البيت، فكنت أستلف من أهلى للإنفاق على المنزل واضطريت أرجع اشتغل أى حاجة علشان ما اطلبش من أهلى تانى على الرغم إنهم ما كانوش بيرفضوا يساعدونى فى أى وقت.

وتابعت:" رجعت العمل مرة أخرى للإنفاق على المنزل إلًا أنه اتهمنى فى شرفى مع زوج أختى، وترك لى البيت، ولذلك لجأت لمحكمة الأسرة فى العمرانية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

إسرائيل وعمرو موسى والدستور

فراج إسماعيل

«مبروك».. ولكن

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إجراء سار من "القابضة لمياه الشرب"
» ضبط شبكة دعارة داخل منزل في السويس
» حقيقة احتواء أدوية الضغط على مادة مسرطنة بالأسواق
» "بومبيو" يغادر مصر بعد مباحثات مع السيسي وشكري
» انتحار مريض نفسي من أعلى عقار بالهرم
» نجم بتروجت يفتح النار على باسم مرسي: "كنت جعان مش لاقي"
» «لاسارتي» و«إكرامي» يتحدثان عن الأهلي أمام فيتا كلوب
» تفسيران للتبول بين أدراج فصول المدرسة
» الأهلي يقيد صفقاته الجديدة بأفريقيا
» شاهد.. وصلة رقص ساخنة لـ"هيفاء" في عيد ميلاد صديقتها
» تراجع جديد في أسعار الذهب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عصر

    02:57 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
مياه جوفيه
الحاجة إلهام مع محررة المصريون
من «تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات
دار القضاء العالي
أكل بالمجان